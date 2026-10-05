"АТБ" планує відновити роботу сайту мережі найближчим часом

Мережа "АТБ" повідомила про плани відновити роботу сайту після хакерської атаки найближчим часом, дані клієнтів захищені.

Як повідомила пресслужба "АТБ" в Facebook у понеділок, сайт мережі повністю контролюється компанією, а дані клієнтів захищені.

Станом на 18:00 понеділка на сайті мережі "АТБ" повідомляється про проведення технічних робіт.

Як повідомлялося, у понеділок соцмережами ширилася інформація про хакерську атаку на сайт "АТБ".

За даними "АТБ", у 2025 році товарообіг мережі (ТОВ "АТБ-Маркет") виріс на 18% порівняно з попереднім роком і становив 294,2 млрд грн (з ПДВ і акцизним податком). Станом на червень 2026 року мережа налічувала понад 1300 магазинів "АТБ".

Згідно з інформацією аналітичної системи YouControl, кінцевими бенефіціарами ТОВ "АТБ-Маркет" є Євгеній Єрмаков, Віктор та Ірина Карачун та Геннадій Буткевич.