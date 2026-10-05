Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Телеком

"АТБ" планує відновити роботу сайту мережі найближчим часом

1 хв читати
Додати як джерело
"АТБ" планує відновити роботу сайту мережі найближчим часом

Мережа "АТБ" повідомила про плани відновити роботу сайту після хакерської атаки найближчим часом, дані клієнтів захищені.

Як повідомила пресслужба "АТБ" в Facebook у понеділок, сайт мережі повністю контролюється компанією, а дані клієнтів захищені.

Станом на 18:00 понеділка на сайті мережі "АТБ" повідомляється про проведення технічних робіт.

Як повідомлялося, у понеділок соцмережами ширилася інформація про хакерську атаку на сайт "АТБ".

За даними "АТБ", у 2025 році товарообіг мережі (ТОВ "АТБ-Маркет") виріс на 18% порівняно з попереднім роком і становив 294,2 млрд грн (з ПДВ і акцизним податком). Станом на червень 2026 року мережа налічувала понад 1300 магазинів "АТБ".

Згідно з інформацією аналітичної системи YouControl, кінцевими бенефіціарами ТОВ "АТБ-Маркет" є Євгеній Єрмаков, Віктор та Ірина Карачун та Геннадій Буткевич.

#атб #хакери
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Путін, завдаючи ударів по інтернету та дата-центрах, розраховує, що в РФ не буде інтернету, – Зеленський

Путін, завдаючи ударів по інтернету та дата-центрах, розраховує, що в РФ не буде інтернету, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін, віддаючи накази бити по інтернету, дата-центрах та мобільному зв'язку в Україні, р…

Читати
Внаслідок ворожої атаки у столиці пошкоджені дата-центри інтернет-провайдерів "Павутина" та UTELS, можливі перебої в роботі мережі

Внаслідок ворожої атаки у столиці пошкоджені дата-центри інтернет-провайдерів "Павутина" та UTELS, можливі перебої в роботі мережі

Внаслідок сьогоднішньої російської атаки пошкоджено дата-центри інтернет-провайдерів "Павутина" та UTELS, внаслідок чого можливі перебої в роботі мер…

Читати