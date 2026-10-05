У Норвегії заборонять носити окуляри з ШІ у громадських місцях

Уряд Норвегії вводить тимчасову заборону на використання окулярів зі штучним інтелектом (ШІ) у низці громадських місць, повідомив громадський мовник NRK.

"Мене турбує, що нові, потужні технології створюють ризик для людей, які не усвідомлюють цього, бути сфотографованими, знятими на відео або записаними. Тому ми запровадимо тимчасову заборону на носіння окулярів зі штучним інтелектом у окремих місцях", – наводяться слова міністра цифровізації та адміністрації Торгейра Мікаельсена.

Уряд призначить експертну групу для консультацій щодо постійного національного регулювання окулярів з ШІ.

Під заборону потрапляють парки, пляжі, музеї, торговельні центри та парки розваг, дитячі заклади та заходи, оздоровчі заклади та навчальні центри з роздягальнями та душовими, зазначає NRK.