Білий дім створив робочу групу для вивчення ризиків та можливостей ШІ

Білий дім сформував робочу групу, завданням якої є аналіз ризиків та оцінка можливостей, пов'язаних зі штучним інтелектом (ШІ), а також розробка рекомендацій щодо ролі федерального уряду в регулюванні цієї технології, повідомляє The Wall Street Journal.

Очолить робочу групу під неофіційною назвою "Сила надінтелекту" (Super Intelligence Force) Джей Клейтон – директор Національної розвідки США.

"Завдання групи – забезпечити лідерство США у сфері передового ШІ, захищаючи водночас інтереси американців", – повідомив Клейтон газеті.

За даними видання, заступниками голови робочої групи стануть: заступник міністра оборони з питань досліджень і розробок Еміль Майкл, голова управління кадрової служби адміністрації США Скотт Купор та голова Федеральної торговельної комісії (FTC) – Ендрю Фергюсон. До складу групи увійшли: віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, міністр фінансів Скотт Бессент та голова апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Зовнішніми радниками призначено венчурного інвестора Девіда Сакса та ексголову Держдепу Кондолізу Райс.

Звіт групи має бути підготовлений протягом 120 днів.

Американські ЗМІ зазначають, що президент США Дональд Трамп дотримується м'якого підходу до регулювання ШІ, оскільки вважає, що надмірний контроль може підірвати конкурентоспроможність США порівняно з Китаєм. Так, минулого тижня він заявив, що не має наміру співпрацювати з головою КНР Сі Цзіньпіном у питаннях розвитку технологій ШІ.