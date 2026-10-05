Один із операторів "великої трійки" пішов з Херсона, "Київстар" залишається – CEO

Найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар" продовжує роботу у Херсоні, хоча через російські удари у місті залишилася приблизно половина інфраструктури від того, що було до війни, повідомив президент та CEO компанії Олександр Комаров.

"У нас там приблизно 15 людей на сьогоднішній день. Щоб ви розуміли: один оператор вже пішов з Херсону, другий, як і ми, робить все, що можливо, але трохи дистанційно. У нас сидить команда в Херсоні", – описав він поточну ситуацію на Forbes Саміт СЕО, який пройшов у Києві минулого тижня.

За словами Комарова, приклад Херсону показує, як важко в умовах війни знайти баланс між турботою і результатом.

"Ти робиш все для того, щоб люди відчували, що ця турбота є. А ці люди роблять все для того, щоб досягати найкращого можливого результату… Для цих людей (команди "Київстару" – "ІФ-У") зараз виконувати свою місію підтримання зв'язку у Херсоні – це щось більше ніж службові обов'язки", – зазначив CEO компанії.

Він уточнив, що в умовах війни неможливо детально описати всі правила роботи, але необхідно створювати прозору культуру у компанії, за якої людина, коли приймає якесь рішення, знає: "окей, мене точно не кинуть".

"Київстар" станом на 30 червня 2026 року обслуговував близько 21,8 млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Як повідомлялося, кількість штатних працівників у Kyivstar Group Ltd. у 2025 році збільшилася на 5,9%, або на 291-го – до 5 183, більшість з них – 68% – працюють у операторі зв'язку "Київстар", який минулого року приростив число працівників на 5,8%, або 193 – до 3 518, тоді як Kyivstar.Tech – на 11,2%, до 624, Helsi – на 17,4%, до 270, і лише в Uklon штат залишився незмінним – 768 людей.