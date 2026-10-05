Співзасновник НП Климов: Серед моїх близьких знайомих підприємців жоден не здався і не планує здаватися

Ескалація з боку Росії, яка призвела до великих прямих втрат виробничих потужностей та товарів в обсягах мільярдів гривень, була неочікуваною для багатьох українських підприємців, але їх настрій та дії у відповідь демонструють, що бізнес вистоїть, переконаний співзасновник найбільшого приватного поштово-логістичного оператора України "Нова пошта" В'ячеслав Климов, який також є президентом Спілки українських підприємців (СУП).

"Я не бачив ні одного з підприємців, з якими я близько знайомий, хто би здався або планував здатися. Я знаю людей, збитки яких оцінюється мільярдами гривень, повірте мені, вони всі знаходяться у робочому стані", – зазначив він на Forbes Саміт СЕО, який пройшов у Києві минулого тижня.

Климов додав, що на зустрічах з бізнесом не побачив жодного лідера, який би опустив руки в тій ситуації, яка сталася.

"Власне, тому я, як завжди, буду випромінювати оптимізм. Ці зустрічі (з бізнесом), вони однозначно для мене демонструють, що бізнес вистоїть", – наголосив президент СУП.

За його словами, для "Нової пошти" ескалація почалася раніше, бо ворог системно намагається її руйнувати вже з квітня 2026 року, тож у серпні, коли ці руйнування поширилися на багато інших українських бізнесів, компанія вже була досить адаптованою.

"Власне, ми зустрічали (серпень 2026 року) вже у стані конструктивного прийняття, а не заперечення… Ми перевели своє розуміння ситуації у режим, не хочу сказати нормальної роботи, але у режим операційної діяльності. І це дуже важливо, тому що це позбавляє емоцій, це позбавляє паніки, це позбавляє якихось несистемних рішень. Ти маєш не просто виживати, ти маєш працювати в таких умовах", – пояснив Климов.

На його думку, головна вимога сьогодення для будь-якого бізнесу – це працювати в стабільному режимі, щоб клієнти отримували такий самий продукт, який вони отримував до останніх масованих атак на бізнес, або навіть до війни.

"Український споживач – це супервибаглива людина. Він очікує, що якість сервісів і якість продуктів ніяк не буде пов'язана з тим, що він читає у телеграм-каналах. І у цьому, до речі, запорука і стійкості, і нації, і країни, і економіки", – заявив співзасновник "Нової пошти".

Він також вважає, що перебудова операційної моделі від централізованої в децентралізовану не обов'язково є деградацією або втратою ефективності.

"Війна є величезним стрес-тестом для вашої операційної і бізнес-моделі… І якщо ваша операційна модель сиплеться від, наприклад, враження якогось з ваших об'єктів, треба прийняти думку дуже самокритичну, що ваша операційна модель була не стійка до цього удару. Тому коли ви зараз перебудовуєтесь, ви, можливо, шукаєте шляхи до того, щоб ваша бізнес-модель і ваша операційна модель стала краще. А якщо стане кращою, то вона стане і більш ефективною", – зазначив Климов.

Бізнесмен додав, що "Нова пошта" сьогодні в умовах обмеженого ресурсу виявляє недостатню ефективність своїх попередніх процесів, тож це приклад, як великі обмеження ресурсу збільшують інновативність бізнесу.

Він також зауважив, що у цьому році бізнес набагато більше готувався до проходження зими, ніж раніше, рівень його енергетичної автономності набагато вищий.

Климов також висловив переконання, що бізнес виконує свою частину контракту з країною.

"Зараз головна роль бізнесу саме у тому, щоб він виконував свою роботу. І завдяки цьому виконання своєї роботи підприємцями, які б не були кризи, в українців будуть продукти на полицях, буде їжа, будуть речі, одяг і багато-багато всього іншого. У Збройних сил України буде зброя, тому що, наскільки я розумію, зараз більшість зброї, особливо високотехнологічної, для держави робить приватний підприємець і приватні компанії. Тому я би не вимагав від бізнесменів зараз кинути власну справу для того, щоб допомагати", – вважає президент СУП.

Він виступив проти ініціатив з боку держави, пов'язаних з підвищенням податку або збільшення регуляцій, особливо коли вони "загортаються в ультимативну форму: якщо не підвищимо податки, нам не дадуть гроші на оборону".