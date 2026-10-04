Путін, завдаючи ударів по інтернету та дата-центрах, розраховує, що в РФ не буде інтернету, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін, віддаючи накази бити по інтернету, дата-центрах та мобільному зв'язку в Україні, розраховує на можливу відповідь, яка призведе до проблем із доступом до інтернету в Росії.

"Я думаю, чесно кажучи, що він вирішив так, що якщо вони будуть бити по інтернету, по дата-центрах, по мобільному зв'язку, він розуміє, що ми відповімо. І я думаю, що він розраховує, що у нього не буде інтернету, якщо чесно", – сказав Зеленський.

За його словами, "Путін хоче бути в акваріумі повністю", і хоче, щоб у людей не було інтернету.

"Він же повинен думати і про своїх людей. Складно, він звіз в Москву все ППО тощо, але полишив інші свої регіони", – додав Зеленський.

За його словами, "якщо наші мости впадуть – ми вийдемо з цієї ситуації, але його (Путіна – ІФ-У) люди також будуть відчувати це".