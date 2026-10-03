"Нова пошта" скоротила безоплатне зберігання посилок у відділеннях з 7 до 5 днів

Термін безоплатного зберігання документів, посилок, вантажів та шин/дисків у відділеннях "Нової пошти" з 1 жовтня скорочених до п'яти днів замість семи, повідомила компанія на сайті.

"Сьогодні швидкість отримання відправлень є запорукою безпеки. В умовах постійних ворожих атак на цивільну інфраструктуру, що менше часу відправлення перебуває у відділенні, то нижчий ризик його втрати чи пошкодження", – пояснила "Нова пошта" ці зміни.

Вона зазначила, що наразі 97% відправлень клієнти забирають протягом перших п'яти днів.

"Нова пошта" також уточнила, що строк безплатного зберігання палет залишається без змін і складає 3 дні.

Щодо поштоматів, то згідно інформації на сайті компанії, замовлення в них можна заьрати протягом п'яти днів, після чого посилку буде переміщено в найближче до поштомата відділення.