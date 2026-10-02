Микольська завершує роботу на посаді виконавчої директорки Diia.City United, спілку очолить новий керівник

Стратегічна рада Спілки технологічного бізнесу Diia.City United за результатами конкурсного відбору обрала нового виконавчого директора замість Наталії Микольської, яка очолювала організацію з кінця 2023 року та переходить до нового професійного етапу, повідомила пресслужба організації в пʼятницю.

"Для мене було великою відповідальністю і честю працювати для цієї спільноти. Я переходжу до нового професійного етапу з великою вдячністю всім, с кем ми разом розвивали Diia.City United", - наводяться в публікації слова Микольської.

Згідно з релізом, за час роботи Микольської спілка об'єднала понад 250 компаній та інвесторів, сформувавши Стратегічну раду з 21 топпредставника технологічного бізнесу. Президент Diia.City United та засновник MacPaw Олександр Косован відзначив роботу команди на етапі становлення організації.

За два роки юридична команда Спілки опрацювала понад 850 правових і податкових звернень учасників. Організація брала участь у захисті та розвитку Дія.City, дослідженні потреб сектору, а також у глобальній промоції українського tech-сектору та залученні інвестицій через представлення на міжнародних майданчиках, включно з London Tech Week та Ukraine Recovery Conference. Навколо об'єднання також сформувалася спільнота продуктових компаній, стартапів, defence tech і dual-use бізнесів, які взаємодіють у межах галузевих ініціатив.

"Наталія очолила спілку тоді, коли її ще треба було будувати - команду, процеси, довіру учасників і партнерів. За цей час спілка стала організацією, з якою рахуються і бізнес, і держава, і міжнародні партнери. Від імені Стратегічної ради дякую за цю роботу і за те, що наступний етап починається з міцної основи. Цілі та курс спілки залишаються незмінними", - наводяться в релізі слова президента Diia.City United, засновник та CEO MacPaw Олександр Косован.

Як зазначається в релізі, підготовка до зміни СЕО вже деякий час тривала. Його вже обрала стратегічна рада спілки, після чого спочатку планують представити його учасникам, стейкхолдерам і партнерам, а згодом оголосити публічно.

Сама ж Микольська певний час залишатиметься радницею спілки та співпрацюватиме зі стратегічною радою і новим CEO, тоді як стратегічні пріоритети організації залишаються незмінними.

Дія.City - це спеціальний правовий та податковий простір для IT-бізнесу в Україні, створений на 25 років. Наразі кількість резидентів становить майже 4,7 тис.