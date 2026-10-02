Росія за 10 днів нанесла 8 ударів по інфраструктурі "Київстару"

Росія за останні 10 днів нанесла вісім ударів по інфраструктурі найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", але завдяки резерву по обладнанню та мітигації ризиків вплив цих обстрілів на клієнтів був нульовим, хоча з точки зору технологій він і був суттєвим, повідомив президент компанії Олександр Комаров.

"За ці 10 днів в інфраструктуру "Київстар" прилетіло вісім разів. Один дата-центр повністю виключений, другий – ми займаємося активно мітигацією ризиків, переключеннями і так далі. На наш центральний склад прилетіло дві ракети", – сказав Комаров на Forbes Саміт СЕО в Києві у четвер.

За його словами, компанія частково була підготовлена до можливого нанесення удару по складу, зменшивши стандартний запас обладнання вдвічі – до $15 млн.

Президент "Київстару" зазначив, що ніхто із працівників не постраждав.

Він також наголосив, що попри таку поточну ситуації компанія залишається сфокусованою не на виживанні, а робить все для того, щоб рухатись вперед.

"Ми вже відновили один дата-центр і працюємо над відновленням другого. Але я розумію, що це буде рух такий – два кроки вперед, один назад. А, можливо, два назад, один вперед. Але все, що ми робили ці роки, це для того, щоб оцей прошарок між кризою і руйнуванням інфраструктури максимально збільшився", – заявив Комаров.

Джерело: https://forbes.ua/ru/events/summit-ceo-2026