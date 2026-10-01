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Відбувається DDoS-атака на системи Нової пошти

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Відбувається DDoS-атака на системи Нової пошти

"Нова пошта" заявила про DDoS-атаку на її системи, в зв'язку з чим можливі "незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів", проте, як повідомляється, "ситуація повністю під контролем".

"Відбувається DDoS-атака на системи Нової пошти. Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії", – йдеться у повідомленні Нової пошти у Телеграмі у четвер.

"Проте ситуація повністю під нашим контролем Ми успішно протидіємо і наші ІТ фахівці вже запустили резервні схеми роботи", – наголосили у Новій пошті.

#ddоs #пошта #нова #атака
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