"Нова пошта" заявила про DDoS-атаку на її системи, в зв'язку з чим можливі "незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів", проте, як повідомляється, "ситуація повністю під контролем".

"Відбувається DDoS-атака на системи Нової пошти. Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії", – йдеться у повідомленні Нової пошти у Телеграмі у четвер.

"Проте ситуація повністю під нашим контролем Ми успішно протидіємо і наші ІТ фахівці вже запустили резервні схеми роботи", – наголосили у Новій пошті.