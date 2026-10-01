Дата-центр "Парковий" у Києві повністю припинив роботу через критичні пошкодження внаслідок ударів РФ

Майданчик дата-центру "Парковий" у Києві зазнав критичних пошкоджень унаслідок серії ударів з боку РФ і повністю припинив роботу, повідомляє пресслужба датацентру в четвер у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

"У результаті серії ударів з боку РФ станом на 01.10.2026 р. майданчик Датацентру "ПАРКОВИЙ" у Києві зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив свою роботу. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе", – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що працівники дата-центру не постраждали, а дані клієнтів розгорнуті на резервних майданчиках у ЄС. "Головне – наші працівники цілі, а дані наших клієнтів розгорнуті на резервних майданчиках у ЄС", – зазначили в дата-центрі

Як повідомлялося, будівля конгресно-виставкового центру "Парковий" у центрі Києва зазнала пошкоджень унаслідок російської дронової атаки в середу, 23 вересня.

Раніше про припинення роботи дата-центру внаслідок масштабних руйнувань повідомила також компанія DC|COSMONOVA.