"Київстар" з 8 жовтня підвищить ряд тарифів через зростання витрат на мережу

"Київстар", найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні, оголосив про оновлення з 8 жовтня вартості тарифів для частини абонентів через те, що витрати на обслуговування та відновлення мережі зростають.

"Дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні, аби забезпечувати якісний зв'язок для наших абонентів. Водночас в умовах повномасштабної війни, щоб забезпечити стабільну роботу мережі, потрібні додаткові ресурси, а логістика стає складнішою", – йдеться у повідомленні компанії в середу без деталей зміни цих тарифів та частки абонентів, яких вона торкнеться.

Зазначається, що такі абоненти заздалегідь отримають SMS про нові умови та додаткові можливості.

"Якщо оновлені умови тарифу не відповідатимуть вашим потребам, ви можете вибрати інший тариф із актуальної лінійки або достроково розірвати договір, відповідно до чинного законодавства", – наголошується у повідомленні.

Як стверджує видання "Діло.ua", з 8 жовтня подорожчають тарифи з лінійки "LOVE UA": "Свобода" – зі 190 грн до 250 грн; "База" – з 200 грн до 250 грн, "Світло" – з 260 грн до 310 грн.

"Київстар" станом на 30 червня 2026 року обслуговував близько 21,8 млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо.

"Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Як повідомлялось, за підсумками першого півріччя 2026 року "Київстар" збільшив дохід на 29,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 28,9 млрд грн, у доларах – на 22,8%, до $662 млн. Прибуток EBITDA зріс на 24,5% – до 15,8 млрд грн, або на 17,8%, – до $361 млн.