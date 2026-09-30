Cosmovision Global відновила призупинене через війну в Україні ліцензування РН "Зеніт-Австралія"

Австралійська Cosmovision Global Corporation перенесла місце майбутнього запуску ракети-носія "Зеніт-Австралія" (Zenit-Australia) зі штату Квінсленд до Північної Території та відновила процес ліцензування ракети-носія й пускового майданчика в Австралійському космічному агентстві, повідомляється в пресрелізі компанії.

"Процес ліцензування було призупинено через війну в Україні та інші фактори, що не залежали від компанії", – йдеться у пресрелізі.

Cosmovision Global нагадала, що уклала контракт із ВО "Південмаш" (Yuzhmash, Дніпро) на створення в Австралії ракети-носія "Зеніт" нового покоління та її запуск із території Австралії.

"Виробництво базуватиметься на передових технологіях і матеріалах; у конструкції не використовуватимуться компоненти російського виробництва", – наголошується в пресрелізі.

"Зеніт-Австралія" оснащуватиметься ракетними двигунами того самого сімейства, яке розглядалося для проєкту одноступеневої ракети DC-X2 (вихід на орбіту одним ступенем), і забезпечуватиме тягу понад 80 тонн.

Проєкт фінансується на комерційній основі.

Двигуни виготовлятимуться в Австралії, а "Південмаш" надає технології та окремі компоненти для проєкту "Зеніт-Австралія".

"Підприємство ("Південмаш") працює в галузі ракетобудування вже 75 років і створило чотири покоління міжконтинентальних балістичних ракет та ракет-носіїв. На його рахунку понад 700 успішних запусків; це єдина компанія у світі, що експортує ракетні ступені до країн Європейського космічного агентства (ЄКА) та США", – нагадує австралійська компанія у пресрелізі.

Австралійську Cosmovision Global Corporation засновано 2019 року з метою організації запусків ракети "Зеніт" з території Австралії.

Ракета-носій "Зеніт" була основою проєкту "Морський старт" (Sea Launch). Ракета збирається на виробничому підприємстві та транспортується на космодром, де проходить перевірку, доставляється на стартовий майданчик, заправляється паливом і запускається.

"Зеніт" здатний виводити 15 тонн корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту та 4,5 тонни – на геоперехідну орбіту.

"Проєктування, виробництво та експлуатація цієї ракети виведуть Австралію до лав провідних космічних держав", – вважає Cosmovision Global.