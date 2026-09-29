"Київстар" ввів посаду Chief Operating Officer та призначив на неї очільника техдирекції Лутченка

ПрАТ "Київстар", найбільший український оператор зв'язку, у рамках вдосконалення моделі управління ввів посаду Chief Operating Officer (COO), яку з 2 жовтня обійме Володимир Лутченко, очільник технічної дирекції (CTO) компанії з 2021 року, йдеться у пресрелізі компанії у вівторок.

"Телеком-бізнес залишається основою екосистеми Kyivstar Group Ltd., адже саме він створює фундамент для розвитку й масштабування нових цифрових сервісів. Для нас особливо важливо не лише формувати амбітні плани, а й забезпечувати їх швидке та якісне втілення. Саме тому ми прийняли рішення посилити операційне управління Київстар", – наводиться у повідомлені коментар президента Kyivstar Group Ltd. Олександра Комарова.

На посаді операційного директора Лутченко відповідатиме за загальну операційну діяльність провідного оператора електронних комунікацій, забезпечення ефективної реалізації бізнес-стратегії, безперервності та надійності роботи мережі, високої якості клієнтського сервісу, а також досягнення операційної ефективності та стійкості бізнесу.

Зазначається, що Лутченко відповідає за технологічний розвиток "Київстар" уже понад п'ять років та як CTO відіграв ключову роль у посиленні надійності інфраструктури компанії під час повномасштабної війни. Під його керівництвом було трансформовано мережеву, енергетичну та безпекову архітектуру, впроваджено багаторівневе резервування мережі та посилено кіберзахист. За цей час "Київстар" значно розширив 4G-покриття, розпочав та успішно завершив проєкт зі згортання технології 3G, запустив пілотні проєкти 5G, модернізував інфраструктуру та впровадив супутникову технологію Starlink Direct to Cell.

"Київстар" станом на 30 червня 2026 року обслуговував близько 21,8 млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Як повідомлялось, за підсумками першого півріччя 2026 року "Київстар" збільшив дохід на 29,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 28,9 млрд грн, у доларах – на 22,8%, до $662 млн. Прибуток EBITDA зріс на 24,5% – до 15,8 млрд грн, або на 17,8%, – до $361 млн.