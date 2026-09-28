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Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт "Укртелекому", надання послуг не припинялося

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Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт "Укртелекому", надання послуг не припинялося
Фото: Пресслужба Укртелеком

Унаслідок чергової ворожої атаки було пошкоджено один із об'єктів АТ "Укртелеком", наразі фахівці компанії уточнюють масштаб руйнувань, повідомили в пресслужбі оператора в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

"Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено один із об'єктів "Укртелеком". Наразі уточнюємо масштаб пошкоджень", – зазначила компанія.

У пресслужбі наголосили, що інцидент не вплинув на доступність телекомунікаційних послуг для абонентів.

"Ситуація не вплинула на роботу сервісів. Наші фахівці оцінюють стан інфраструктури та проводять стабілізаційні заходи", – додали в "Укртелекомі".

За даними оператора, серед співробітників компанії постраждалих немає.

#укртелеком #звязок #обстріли
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