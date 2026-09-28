В Дії тимчасово недоступний ряд послуг у зв'язку з технічними роботами

В Дії тимчасово недоступні документи та деякі послуги. Державна міграційна служба проводить технічні роботи, повідомляє пресслужба платформи.

"Якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, радимо взяти з собою їхні паперові або фізичні оригінали. Для підтвердження особи ви можете скористатися єДокументом у Дії", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що команда вже працює над тим, щоб якнайшвидше завершити роботи та повернути Дію до звичного режиму.