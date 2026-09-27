Корецький про атаки РФ на інтернет-інфраструктуру: треба виходити із найгіршого сценарію

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що в питання захисту інтернет інфраструктури України потрібно виходити із найгіршого сценарію, зокрема частину переводити в "хмару" і за кордон.

"Щось повинно бути в "хмарі", щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути "мікс", а щось повинно бути – всі три одночасно. Але те, що треба виходити із найгіршого сценарію і саме так мислити і саме так будувати себе – факт", – сказав Корецький в інтерв'ю ТСН в ефірі національного телемарафону в неділю ввечері, відповідаючи на запитання, чи є загроза втрати інтернету для країни і чи є в уряду план захисту таких об'єктів.

Як повідомлялося, 25 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення Ставки головнокомандуючого, прискорення виробництва перехоплювачів реактивних безпілотників та прийняті рішення щодо захисту українських дата-центрів.