Будівля головного офісу "Київстар" пошкоджена російським ударом, без постраждалих

Найбільший мобільний оператор України "Київстар" повідомив про пошкодження будівлі головного офісу компанії на вул.Дегтярівській в Шевченківському районі Києва внаслідок російського удару в неділю.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у пресслужбі "Київстар", уточнивши, що ніхто зі співробітників компанії не постраждав.

Будівля головного офісу "Київстар" раніше вже зазнавала пошкоджень внаслідок російських атак. Зокрема, 11 вересня внаслідок дронової атаки зазнав руйнувань офіс інженерної команди компанії на цій же локації.

Після цього 17 вересня в Київській області була атакована інша будівля, де розміщується обладнання компанії "Київстар".

Як повідомлялось, за підсумками першого півріччя 2026 року "Київстар" збільшив дохід на 29,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 28,9 млрд грн, у доларах – на 22,8%, до $662 млн. Прибуток EBITDA зріс на 24,5% – до 15,8 млрд грн, або на 17,8%, – до $361 млн.

Загальна кількість абонентів "Київстару" в другому кварталі 2026 року скоротилася на 2,8% порівняно з аналогічним кварталом 2025 року – до 21,8 млн.

Згідно із даними ресурсу YouControl, виручка "Лан Трейс" у першому півріччі цього року зросла на 2,7% – до 21,11 млн грн, тоді як чистий прибуток – у 6,4 рази, до 3,35 млн грн.