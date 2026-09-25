Microsoft відмовилася від окремої домашньої версії Copilot і інтегрувала її в офісну

Американська компанія Microsoft Corp. об'єднує домашню та офісну версії ШІ-асистента Copilot в один продукт для корпоративних клієнтів, поступаючись насиченим ринком персональних чатботів конкурентам у особі OpenAI, Google та Meta, пише Bloomberg.

Microsoft офіційно представила новий Copilot у п'ятницю, а раніше цього тижня продемонструвала його кільком десяткам лідерів у сфері технологій та бізнесу на заході в Сіетлі. Результат шестимісячної роботи поглинув версію асистента для домашнього використання, перейнявши деякі елементи її дизайну, а сама компанія відмовилася від позиціонування себе як розробника персонального ШІ.

Інтеграція низки особливостей домашньої версії, пов'язаних із користувацьким досвідом, зробила Copilot набагато кращим лише за кілька місяців, зазначив під час заходу керівник розробки об'єднаного продукту Джейкоб Андреу. За його словами, після роботи з мобільними додатками люди багато чого очікують і від офісних програм.

Приватні користувачі зазвичай люблять попрацювати в PowerPoint та Excel і більше зацікавлені в "усій потужності, яку ми пропонуємо користувачам на рівні підприємств", ніж у спрощеному чат-застосунку, зазначив Андреу.

Новий асистент дозволяє редагувати документи Word та Excel безпосередньо в застосунку Copilot або в браузері. Крім того, передбачена вкладка для асистента кодування, за допомогою якого звичайні користувачі можуть створювати дашборди та автоматизувати виконання завдань. У пакет Copilot також вбудовано ІІ-агент Autopilot (колишній Scout), який може збирати електронні листи та повідомлення, що вимагають рішень користувача.

До об'єднаного продукту перейшли багато функцій домашньої версії, зокрема спеціальні інструменти для питань про здоров'я, навчання, отримання інформації та новин, зазначив Андреу. Деякі її функції, однак, залишилися поза увагою, зокрема користувацькі подкасти та анімований персонаж, що з'являвся під час розмов.

Розгортання нового Copilot відбуватиметься у найближчі тижні.

На кінець червня кількість платних користувачів корпоративної версії Copilot перевищувала 30 млн. Індивідуальним користувачам безкоштовно доступний обмежений функціонал чату асистента, але найпотужнішими функціями можуть користуватися лише передплатники пакету додатків M365, який налічує близько 90 млн платних користувачів.

Акції Microsoft зростають на 3,1% під час торгів у п'ятницю.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-25/microsoft-abandons-personal-ai-chatbot-race-with-copilot-reboot