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Датацентр "Датагруп" у Києві пошкоджено внаслідок обстрілу

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Датацентр "Датагруп" у Києві пошкоджено внаслідок обстрілу

Оператор зв'язку ПАТ "Датагруп", яке з вересня 2024 року входить до групи компаній DVL ("Датагруп-Volia-lifecell"), повідомив про пошкодження датацентру внаслідок атаки вдень у п'ятницю.

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки був пошкоджений наш датацентр. Головне – наші працівники не постраждали. Клієнтські дані збережені, й усі сервіси продовжують працювати з резервних майданчиків. Ми подбали про резервування інфраструктури, тому навіть після пошкодження датацентру продовжуємо забезпечувати роботу сервісів", – повідомила компанія на Facebook-сторінці.

Наразі фахівці компанії оцінюють пошкодження та працюють над відновленням інфраструктури.

Як повідомлялося, атака РФ у середу на датацентри Києва пошкодила інфраструктуру низки інтернет-провайдерів: MiroHost, "Павутина" UTELS", "Домонет", Kievnet, Faust, також пошкоджено датацентр КВЦ "Парковий".

#датагруп #атака_рф
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