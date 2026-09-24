Атака РФ на дата-центри Києва пошкодила інфраструктуру ще трьох інтернет-провайдерів - "Домонет", Kievnet та Faust

Інтернет-провайдери "Домонет", Kievnet та Faust услід за кількома іншими учасниками ринку повідомили у четвер про пошкодження інфраструктури внаслідок російської ворожої атаки напередодні по київським дата-центрам, через що можливі перебої у доступі до мережі.

Згідно з повідомленням в телеграм-каналі інтернет-провайдера "Домонет", внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження комутаційного обладнання, технічні спеціалісти віднайшли рішення для відновлення роботи обладнання та сподіваються зробити це до 21:00 у четвер.

"Наразі команда вже працює над відновленням зв'язку. Дякуємо за ваше терпіння та розуміння", – додали в "Домонет".

У свою чергу в Kievnet у телеграм-каналі повідомили, що унаслідок обстрілу зазнав пошкоджень один із дата-центрів, який забезпечує роботу частини мережі інтернет-провайдера.

"Через відсутність електроживлення абоненти в центральній частині міста тимчасово можуть залишитись без доступу до Інтернету", – зауважив провайдер.

Про пошкодження інфраструктури у зв'язку з атакою, що сталася напередодні, також повідомила компанія Faust у своєму телеграм-каналі.

Раніше про проблеми у роботі повідомив хостинг-провайдер Cityhost у телеграм-каналі. Зокрема, компанія зауважила, що внаслідок атаки було знищено частину їхнього обладнання, що розміщувалося в одному з дата-центрів міста Києва.

"Ми намагаємося в аварійному режимі розвернути резервні копії на обладнанні, що розміщено за кордоном",- пояснювали у компанії без точного прогнозу, скільки це займе часу.

Про проведення робіт з повернення мережі до штатної роботи після пошкодження одного з технічних майданчиків інформував на своєму сайті також столичний оператор широкосмугового доступу до Інтернету KyivLink.

"У зв'язку з цим у частини користувачів можуть спостерігатися тимчасові перебої або нестабільність доступу до Інтернету", – підкреслив провайдер.

Крім того, видання dev.ua повідомило з посиланням на засновника MiroHost і голови Internet Invest Олександра Ольшанського, що український дата-центр, де розміщувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost було знищено внаслідок російської атаки, таким чином компанія наразі не може повідомити про терміни його відновлення.

Як стверджує Ольшанський, проблема охоплює лише українську інфраструктуру компанії, тоді як близько 95% клієнтів MiroHost здійснюють роботи поза Україною, таким чином для них сервери працюють у звичному режимі.

Видання також вказувало про проблеми у роботі інтернет-провайдера Etherlink внаслідок російської атаки.

Як повідомлялося, 23 вересня російська атака пошкодила дата-центри інтернет-провайдерів "Павутина" та UTELS, а також дата КВЦ "Парковий", де також розташований великий дата-центр.