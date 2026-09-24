Російські удари знищили відділення №6 та пошкодили сортувальне депо "Нової пошти" в Києві

Внаслідок ворожих ударів по Київщині в ніч проти 24 вересня було знищено відділення №6 та пошкоджено сортувальне депо "Нової пошти" в Києві, постраждалих немає, повідомила компанія в Телеграм-каналі у четвер.

Зазначається також, що внаслідок атаки було частково знищено вантаж, вцілілі посилки "Нова пошта" переміщує на іншу локацію. Номер та адресу відділення компанія повідомить отримувачам додатково. Компанія компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки.

"Нова пошта" також повідомила, що триває ліквідація наслідків атаки, одночасно вже задіяно резервну логістику для мінімізації можливих затримок в доставці.