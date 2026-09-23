Сибіга на тлі атак РФ на українські дата-центри закликав до посилення санкційного тиску на агресора та збільшення засобів ПРО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернув увагу на те, що наразі Росія зосередила свої зусилля на ударах по українським центрам обробки даних, що є критично важливою цивільною інфраструктурою, та закликав до посилення санкційного тиску та збільшення кількості засобів протиракетної оборони.

"Росія націлилася на основні українські центри обробки даних, прагнучи перервати потік інформації. Швидкі попередження про загрози від ракет та дронів мають вирішальне значення – вони рятують життя", – написав він у соціальній мережі Х у середу.

Сибіга наголосив, що "це критично важлива цивільна інфраструктура, яка забезпечує людям доступ до інформації, що рятує життя. Це не військова ціль. Вона є необхідною для забезпечення нормального функціонування повсякденного життя".

"Оскільки Росія не досягає своїх цілей на полі бою, вона шукає нові способи дестабілізувати життя в Україні та тероризувати цивільне населення. Посилення санкційного тиску та збільшення кількості засобів протиракетної оборони – єдиний спосіб зупинити цей терор. Ці атаки не повинні стати новою нормою", – підкреслив Сибіга.

За словами міністра ЗС, у той час як 81-ша сесія Генеральної Асамблеї ООН (United Nations General Assembly) зосереджується на мирних зусиллях та дипломатичних заходах для припинення війни, Україна знову зазнає потужних російських атак. В результаті жорстоких російських ударів, що тривали всю ніч і ранок, загинули дві людини, а понад 40 отримали поранення. У Києві також було вражено будівлю університету, коли студенти перебували на території кампусу.