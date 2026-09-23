Близько 100 тис. домогосподарств у Києві та області мають проблеми з інтернетом внаслідок російської атаки – Мінцифри

Внаслідок сьогоднішньої російської атаки у Києві та області постерігаються проблеми з інтернетом приблизно в 100 тис. домогосподарств, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України в Телеграм-каналі в середу.

Відомство зазначило, що фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і проводять ремонт мережі, щоб забезпечити стабільну роботу.

Як повідомлялося, внаслідок сьогоднішньої російської атаки пошкоджено дата-центри інтернет-провайдерів "Павутина" та UTELS, можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг.

В UTELS додали, що аварійно-ремонтні бригади працюють на місці, щоб якнайшвидше відновити роботу обладнання та мережі.

Своєю чергою "Павутина" в Телеграм-каналі повідомляла, що її фахівці працюють над поверненням зв'язку.

"Просимо трохи терпіння та дякуємо за розуміння. Ми на зв'язку й повідомимо додатково, щойно матимемо нову інформацію ", – наголошував інтернет-провайдер.