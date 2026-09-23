Microsoft продовжує скорочення в підрозділі Xbox, об'єднає низку ігрових студій – медіа

Microsoft Corp. цього тижня планує звільнити сотні співробітників у підрозділі відеоігор та ігрових консолей Xbox, повідомляє видання The Information із посиланням на джерела.

Це стане вже другим значним скороченням штату підрозділу цього року.

Пізніше Xbox підтвердила у своєму блозі інформацію про скасування 268 посад. Також було оголошено про передання розробки ігор серії Halo під управління Activision Blizzard Studios та про об'єднання низки інших студій.

У липні Xbox скоротила 1,6 тис. робочих місць і оголосила про намір звільнити ще 1,6 тис. співробітників підрозділу до кінця 2027 фінансового року (завершиться в березні 2027 року). Тоді ж Xbox продала чотири дочірні ігрові студії: Ninja Theory (розробник гри Hellblade), Undead Labs (розробник гри State of Decay), Double Fine (розробник гри Psychonauts) та Compulsion Games (розробник гри South of Midnight).

Скорочення та реструктуризація здійснюються в рамках заходів щодо підвищення рентабельності ігрового підрозділу, показники якого відстають від результатів конкурентів. Головна виконавча директорка Xbox Аша Шарма також переорієнтувала підрозділ на розробку нових ігор у рамках найбільших франшиз, таких як The Elder Scrolls і Fallout, одночасно скорочуючи активність невеликих студій, придбаних компанією за останні роки.