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Apple розробляє фітнес-трекер без екрана – ЗМІ

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Apple розробляє фітнес-трекер без екрана – ЗМІ

Американська Apple Inc. розробляє фітнес-трекер без екрана на кшталт браслетів Whoop, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Компанія вже кілька місяців вивчає цей напрям і тепер розробляє прототипи з тонкими тканинними браслетами, у які вбудовано сенсорний комп'ютерний модуль. Водночас вона ще не вирішила, чи випускати цей продукт. Якщо рішення буде позитивним, реліз напевно відбудеться не раніше 2028 року.

Проєкт особливо зацікавив виконавчого голову ради директорів Тіма Кука та керівника напряму сервісів Едді К'ю, у відання якого наприкінці минулого року перейшли розробки у сфері здоров'я, кажуть джерела.

Apple входить до числа лідерів на ринку "розумних" годинників, але конкуренти швидко зростають, зокрема Whoop і розробник "розумних" кілець Oura – пристроями кожної з цих компаній користуються мільйони людей. Такий розвиток ситуації і змушує розробника iPhone переглядати підхід до технологій для фітнесу та здоров'я, зазначає Bloomberg.

Акції Apple дорожчають на 0,3% під час попередніх торгів у середу.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-22/apple-is-developing-new-fitness-tracker-aimed-at-rivaling-whoop

#apple #розробка #сша #пристрій
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