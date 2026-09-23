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Внаслідок ворожої атаки у столиці пошкоджені дата-центри інтернет-провайдерів "Павутина" та UTELS, можливі перебої в роботі мережі

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Внаслідок ворожої атаки у столиці пошкоджені дата-центри інтернет-провайдерів "Павутина" та UTELS, можливі перебої в роботі мережі
Фото: Unsplash

Внаслідок сьогоднішньої російської атаки пошкоджено дата-центри інтернет-провайдерів "Павутина" та UTELS, внаслідок чого можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг, йдеться у заявах компаній.

"Внаслідок чергової ворожої атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де розміщене вузлове обладнання UTELS. Наразі обладнання залишається без електроживлення, через що можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг ", - йдеться у повідомленні UTELS у Facebook у середу.

Зазначається, що станом на зараз аварійно-ремонтні бригади працюють на місці для того, щоби якнайшвидше відновити роботу обладнання та мережі.

UTELS додав, що про перебіг відновлювальних робіт та зміни ситуації компанія оперативно повідомлятиме.

У свою чергу "Павутина" повідомила в телеграм-каналі, що її фахівці працюють над тим, аби повернути зв’язок.

"Просимо трохи терпіння та дякуємо за розуміння. Ми на зв’язку й повідомимо додатково, щойно матимемо нову інформацію ", - наголосив інтернет-провайдер.

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