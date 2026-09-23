"Укрпошта" змінює черговість обслуговування у міських відділеннях: першими обслуговуватимуть відправників посилок, наступними – отримувачів

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" змінює порядок обслуговування клієнтів у міських відділеннях, де працюють два і більше вікон, зокрема першими обслуговуватимуть клієнтів, які відправляють посилки, наступними - тих, хто їх отримує.

Згідно з релізом "Укрпошти" в середу, відправникам та отримувачам посилок слід повідомити про це оператора відділення, який залежно від завантаженості спрямує клієнтів до відповідного вікна та організує черговість.

У компанії пояснюють, що запровадження відповідного формату здійснюється у зв’язку постійними повітряними тривогами та обстрілами, через що створюється додаткове навантаження на логістику по всій країні.

"Під час війни кожна хвилина важлива. Чим швидше ми оформимо посилку, тим швидше вона вирушить до отримувача. Тому приймання і видача посилок отримають пріоритет. Пенсії, соціальні виплати, платежі та листи для нас такі ж важливі. Ми цінуємо час кожного клієнта. Завдання команди — організувати максимально ефективну роботу і швидку доставку під час війни", - цитуються у релізі слова генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.

Смілянський в телеграм-каналі уточнив, що відсьогодні понад 90% міських відділень "Укрпошти", які мають більше одного операційного вікна, отримали відповідні інструкції щодо нового порядку роботи. У такому режимі працюватиме й "Експрес-вікно".

У релізі "Укрпошти" зазначається, що Експрес-вікна підходять для коротких операцій, зокрема відправлення й отримання посилок. Однак за відсутності черги можливе надання й інших послуг.

Національний поштовий оператор звернуся до клієнтів з проханням поставитися з розумінням щодо нововведень.

Серед іншого в "Укрпошті" повідомили, що надалі компанія планує здійснити запуск станцій самообслуговування та збільшити кількість поштоматів, зокрема передбачається, що восени працюватиме 601 внутрішній поштомат, тоді як станом на зараз їх показник складає 581.

Окремо Смілянський повідомив, що робота "Укрпошти " під час "жовтого " та "червоного " рівня тривоги залишається без змін, водночас компанія готує пропозиції щодо врахування особливостей роботи національного поштового оператора в зимовий період.

Як повідомлялось, "Укрпошта" за перше півріччя цього року збільшила виручку на 4,2% – до 6 млрд 776 млн грн та отримала 92 млн грн чистого прибутку проти 312 млн грн чистого збитку за перше півріччя минулого року.

Національний поштовий оператор має 7,2 тис. об’єктів з обслуговування користувачів, з них 2 тис. пересувних відділень поштового зв’язку, що обслуговують 21,3 тис. населених пунктів. Середня кількість працівників національного поштового оператора за другий квартал 2026 року становить 25,8 тис. осіб, а середня заробітна плата становить 20,3 тис. грн.

Джерело: https://www.ukrposhta.ua/ua/news/58781-vidpraviti-posilku-shvidshe-jak-zminitsja-robota-miskih-viddilen-ukrposhti

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