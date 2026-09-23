"Київстар" приєднує регіонального інтернет-провайдера "Лан Трейс", якого придбав два роки тому

Найбільший мобільний оператор України "Київстар" вирішив приєднати регіонального постачальника фіксованого широкосмугового інтернет-доступу в Київській області ТОВ "Лан Трейс" (ТМ LanTrace, Бориспіль), якого він придбав у 2024 році за $2 млн.

Згідно з повідомленням "Київстару" до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідне рішення затвердила наглядова рада мобільного оператора 21 вересня.

На офіційному сайті "Лан Трейс" зазначено, що з 1 жовтня надання послуг електронних комунікацій абонентам провайдера продовжить здійснювати "Київстар", який стане правонаступником усіх прав та зобов'язань компанії. Тариф, швидкість та вартість послуг залишатимуться без змін, тоді як обслуговування абонентів "Київстаром" забезпечуватиметься автоматично.

"Абонентам не потрібно підписувати додаткові документи або будь-які заявки на послуги. Усі здійснені платежі, переплати, нарахування та інші права й обов'язки будуть враховані "Київстар", – додали у "Лан Трейс".

У рішенні мобільного оператора йдеться, що 100% частка, яка належить "Київстар" в статутному капіталі "Лан Трейс", не підлягає обміну на акції мобільного оператора.

Як повідомлялось, за підсумками першого півріччя 2026 року "Київстар" збільшив дохід на 29,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 28,9 млрд грн, у доларах – на 22,8%, до $662 млн. Прибуток EBITDA зріс на 24,5% – до 15,8 млрд грн, або на 17,8%, – до $361 млн.

Загальна кількість абонентів "Київстару" в другому кварталі 2026 року скоротилася на 2,8% порівняно з аналогічним кварталом 2025 року – до 21,8 млн. Джерело:

Згідно із даними ресурсу YouControl, виручка "Лан Трейс" у першому півріччі цього року зросла на 2,7% – до 21,11 млн грн, тоді як чистий прибуток – у 6,4 рази, до 3,35 млн грн.