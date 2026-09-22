Alibaba представила новий ШІ-чип, розширить потужність хмарних ЦОД до понад 20 ГВт до 2032 року

Китайський інтернет-гігант Alibaba під час щорічної конференції Apsara, яку проводить його хмарний підрозділ, представив новий чип штучного інтелекту Zhenwu V900, пише CNBC.

Alibaba стверджує, що він утричі продуктивніший за випущений у травні попередник Zhenwu M890.

Масове виробництво та запуск у продаж нових чипів заплановано на перший квартал 2027 року. Активні процесори Zhenwu вже використовують понад 650 замовників із різних галузей, зокрема автопрому, фінансового сектору та енергетики.

Alibaba також оголосила про плани розширити глобальні потужності дата-центрів Alibaba Cloud до 2032 року до понад 20 ГВт та випустити лінійки моделей штучного інтелекту Qwen 4.5 та Qwen 5 після Qwen 4, яка перебуває на етапі навчання.

Головний виконавчий директор Alibaba Едді У зазначив, що машинне мислення, як і раніше, має величезний потенціал зростання, і порівняв сучасний розвиток ШІ з ранніми етапами електрифікації. "Програмування ШІ – це просто лампочка епохи машинного інтелекту", – додав він.

Джерело: https://www.cnbc.com/2026/09/22/alibaba-ai-alibabacloud-zhenwu-v900-.html?qsearchterm=Alibaba