Фреюк після майже 9 років у "Київстарі" очолив напрям взаємодії з органами влади "дочірнього" Uklon

Старший менеджер із корпоративних питань найбільшого українського мобільного оператора "Київстар" Артем Фреюк після майже дев'яти років в компанії вирішив приєднатися до команди Uklon, "доньки" Kyivstar Group, на позицію керівника напряму взаємодії з органами влади.

"Після майже дев'яти важливих, насичених і дуже цікавих років у Kyivstar настав час рухатися далі… Щиро радий стати частиною топової української компанії, яка активно розвивається, створює технологічні продукти та щодня є частиною життя мільйонів людей", – написав Фреюк у Facebook у понеділок.

Він подякував "Київстару" та його керівникам за отриманий досвід, виклики та сильні проєкти.

У профілі Фреюка в LinkedIn зазначається, що з грудня 2024 року він є співголовою комітету із захисту персональних даних в Американській торговельній палаті (АСС), а з липня 2024 року – співголовою комітету з лобіювання та прозорої політики в Європейській бізнес-асоціації (ЄБА).

Uklon, який було консолідовано у звітність "Київстару" у квітні 2025 року, в другому кварталі 2026 року отримав 1,448 млрд грн виручки, або $32,8 млн. Його EBITDA становила 554 млн грн, або $12,5 млн. Кількість заброньованих поїздок за цей період зросла на 4,5% – до 43 млн, завершених доставок – на 25,9%, до 1,4 млн. Кількість цифрових активних користувачів компанії за другий квартал цього року збільшився на 8,2% – до 5,2 млн.

Серед найближчих викликів у напрямку GR для Uklon – впровадження закону про цифрові платформи, законопроєкт про ринок таксі та створення умов для роботи безпілотних таксі в Україні, на яку наразі приходиться 98% бізнесу "доньки" "Київстару".