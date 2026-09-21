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У Литві заблокують 12 сайтів, які транслювали програми російського Sputnik, – ЦПД

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У Литві заблокують 12 вебсайтів, через які користувачі могли переглядати програми підсанкційного російського пропагандистського агентства Sputnik, повідомляє Центр протидії дезінформації у Телеграм.

"Литовська комісія з телерадіомовлення (LRTK) під час моніторингу виявила низку ресурсів, що дозволяли обходити обмеження ЄС та транслювати заборонений контент. Переважна більшість цих порталів користується послугами російських хостинг-провайдерів", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається пресслужбою відомства, комісія вже зобов'язала литовських інтернет-провайдерів обмежити доступ до зазначених сайтів.

Голова LRTK Мантас Мартішюс наголосив, що санкції мають діяти не лише на папері, тому ретрансляція забороненого контенту через альтернативні канали потребує негайного реагування.

#литва #пропаганда #протидія #рф #цпк
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