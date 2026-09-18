Uklon та Bolt фіксують зростання попиту на таксі в Києві під час тривалих повітряних тривог за скорочення кількості активних водіїв

Попит на поїздки таксі під час тривалих повітряних тривог в столиці зростає, зокрема, за даними онлайн-сервісу таксі Bolt, у середньому по місту він може збільшуватися на 30-50% порівняно зі звичайним рівнем.

Генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" повідомив, що в місцях із високим пасажиропотоком, наприклад, поблизу залізничного вокзалу, великих бізнес-центрів і житлових комплексів, показник зростання попиту може перевищувати 100%. Це призводить до ситуацій, коли кількість клієнтів, які одночасно замовляють таксі, перевищує кількість доступних водіїв.

У свою чергу Chief Ride-hailing Officer Uklon Олена Орлова у коментарі агентству також підтвердила зменшення кількості водіїв, які потенційно могли б виконувати замовлення під час тривог.

У компаніях пов’язують таку ситуацію із безпековими ризиками, некоректною роботою GPS-навігації чи ускладненим рухом містом.

Водночас в Uklon додали, що попри підвищений попит кількість здійснених поїздок у пікові періоди повітряних тривог може дещо просідати.

Орлова зауважила, що для збалансування попиту із пропозицією в складних умовах у компанії спрацьовує алгоритм динамічного ціноутворення, що передбачає пропозицію ціни, за яку водій погодиться виконати поїздку.

"Під час транспортних колапсів динамічне ціноутворення стає особливо необхідним інструментом підтримки роботи сервісу, забезпечуючи можливість дістатись додому тоді, коли інші варіанти недоступні", - зауважила Chief Ride-hailing Officer Uklon.

У Bolt також підтвердили наявність динамічного ціноутворення, яке діє в межах конкретного району, а не всього міста для того, аби залучити більшу кількість водіїв та утримати їх онлайн у період попиту.

"Що довше триває тривога, то більше може скорочуватися кількість активних водіїв і, відповідно, зростати вартість поїздки в окремих районах", - зауважив Павлик.

За даними Bolt у межах різної тривалості повітряних тривог, їх небезпеки та часу доби, ціни на поїздки у різних локаціях і категоріях поїздок можуть відрізнятися, однак за умови відновлення показнику між попитом та пропозицією, ціна автоматично знижується.

Окремо Павлик повідомив, що середня тривалість поїздок та час очікування автомобіля під час тривоги може дещо зростати, однак відповідні показники не збільшуватимуться прямо пропорційно тривалості тривог, а також можуть відрізнятися залежно від району міста.

Кількість цифрових щомісячних активних користувачів Uklon, у другому кварталі цього року порівняно із квітнем-червнем 2025 року збільшилася на 8,2% – до 5,2 млн.

Серед сервісів Uklon, які доступні користувачам: райдхейлінг, доставка Uklon Delivery, рекламна платформа Uklon Ads, а також маркетплейс Uklon Store і сервіс купівлі автобусних квитків Uklon Travel.

Bolt надає послуги спільної мобільності, що охоплюють виклик авто, оренду електросамокатів і електровелосипедів, прокат автомобілів, корпоративні поїздки, а також доставку їжі та продуктів через сервіс Bolt Food.

Компанія представлена у понад 50 країнах Європи та Африки.