Обсяг кредиту DFC для "Vodafone Україна" становить до $350 млн, він може піти на рефінансування боргу

"Vodafone Україна" (ПрАТ "ВФ Україна", Київ) другий за величиною мобільний оператор України, який повністю належить холдингу NEQSOL, зможе отримати до $350 млн прямого кредиту від Міжнародної корпорації фінансування розвитку США (DFC) та спрямувати їх на рефінансування наявної заборгованості, йдеться у матеріалах DFC.

"Підтримку буде надано шляхом рефінансування існуючої заборгованості, що дасть змогу позичальнику перенаправити грошові кошти, які в іншому випадку були б зарезервовані для погашення боргу, на закупівлю обладнання від перевірених постачальників на суму не менше $350 млн протягом перших п'яти років терміну дії кредиту", – йдеться у матеріалах.

Наголошується, що проєкт, який рада директорів DFC схвалила 16 вересня цього року, має підтримати безперебійну роботу та стійкість телекомунікаційної інфраструктури України, а також забезпечити "Vodafone Україна" можливість продовжувати діяльність, виконувати зобов'язання за зовнішнім боргом та здійснювати капітальні інвестиції в умовах повномасштабного вторгнення.

Сама компанія поки що лише повідомила про факт схвалення DFC надання кредиту.

"Очікується, що залучене фінансування дасть змогу "Vodafone Україна" спрямувати власні витрати на капітальні інвестиції. Рішення щодо кредиту залишається предметом погодження та підписання відповідної документації. Компанія окремо повідомляє про укладення обов'язкових договірних документів та отримання коштів під кредит", – йдеться у публікації на сайті.

Як повідомлялося, "Vodafone Україна" у лютому 2025 року погодив з утримувачами своїх єврооблігацій майже на $400 млн відтермінувати їх погашення на два роки – до 11 лютого 2027 року, запропонувавши частково погасити майже $100 млн плюс накопичені відсотки, підвищити ставку купона з 6,2% до 9,625% і виплатити винагороду 2% від номіналу.

З кінця травня 2025 року у зв'язку із виплатою дивідендів за 2024-2025 роки компанія почала викуповувати єврооблігації обсягом, що відповідає приблизно EUR1 млн на місяць. Після завершення 12-го такого викупу обсяг облігацій в обігу скоротиться приблизно до $270 млн.

ПрАТ "ВФ Україна" у січні-червні 2026 року збільшило консолідований чистий прибуток на 14,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,9 млрд грн, виручку – на 10,6%, до 14,9 млрд грн.

Кількість клієнтів мобільного оператора у другому кварталі 2026 року становила 15,1 млн, зокрема кількість контрактних абонентів зросла до 3,3 млн.

Компанія зазначила, що за І півріччя 2026 року інвестувала більш ніж 3,5 млрд грн у відновлення та розвиток телекомінфраструктури, що відповідає рівню І півріччя 2025 року. Серед інших результатів оператор виділив продовження тестування технології зв'язку 5G, перші зони якого доступні у Києві, Львові, Харкові та Бородянці, а нещодавно було заявлено про відкрите тестування 5G і в Одесі.