Кабмін призначив Коваль першим заступником міністра цифрової трансформації

Кабінет міністрів призначив Валерію Коваль першим заступником міністра цифрової трансформації України, йдеться в розпорядженні №915 від 17 вересня.

До цього вона обіймала посаду заступника міністра цифрової трансформації.

Також уряд тимчасово поклав виконання обов'язків державного секретаря Міністерства цифрової трансформації на директора департаменту правового забезпечення цифрової трансформації Дмитра Ругаєва.

У зв'язку з цим, Олександра Компанійця було звільнено з посади держсекретаря Мінцифри.