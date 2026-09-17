"Київстар" підтверджує плани стати першим на локальному ринку IPO

Kyivstar Group, яка першою з українських компаній вийшла на американську біржу Nasdaq із первинною публічною пропозицією акцій (IPO), зацікавлена в обігу її акцій і в Україні й хотіла б першою провести подібне розміщення на внутрішньому локальному ринку, заявив президент та CEO Олександр Комаров.

"Ми готові підписуватися, що будемо першими зі своїм локальним IPO. Це частина нашого великого плану. Ми б хотіли, як ми перші на Nasdaq, так бути першими й після війни на українській біржі з місцевими IPO", – сказав він в інтерв'ю із засновником та генеральним директором інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорем Мазепою.

На це Мазепа відреагував пропозицією, щоб Concorde Capital виступив лід-менеджером такого розміщення.

На думку Комарова, ринок вже більш підготовлений за рахунок активно розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Мазепа додав, що ринок для таких розміщень також формується завдяки таким компаніям, як Concorde Capital або "Інжур", які збирають кошти інвесторів на різні інвестиційні проєкти через власні додатки.

"Я думаю, що рік-два, і ми вже точно побачимо (розвиток). Ми через два роки – в кінці 2027-2028 року зберемося – і вже трохи по-іншому будемо дивитися на цю історію", – вважає засновник інвесткомпанії.

Він зазначив, що дуже шкода, що внутрішній ринок акцій та IPO не вдалося запустити до війни, та визнав, що сам разом з іншими учасниками ринку недостатньо для цього зробив.

"Недоштовхали, бо не вистачило аргументів для влади – я не знаю, ще за Ющенка, Януковича, Порошенка – прийняти якийсь більш-менш нормальний закон. Не вистачило сили волі добігти до мозку людей, було багато-багато питань: і інвестиційна культура – її відсутність насправді, і пенсійні фонди – їх відсутність", – констатував Мазепа.

Утім, він вважає, що це не кінець, а тільки початок.

"Бо, насправді, я звідти виніс багато уроків, що треба робити, що не треба, де є перспективи, де нема. Я зважую на те, що зовсім обставини просто кардинально інші. І зараз починають з'являтися ці малі паростки майбутнього нашого фінансового ринку, який потроху я і деякі мої колеги починаємо поливати", – сказав засновник та генеральний директор Concorde Capital.

За його словами, поки що люди несуть свої інвестиції в активи, які вони розуміють, наприклад, квадратний метр в Буковелі.

"Я точно впевнений, що цей ринок пройде через багато болю (..)., що всі ці інвестори непрофесійні: в них немає ані досвіду, ані знання. Всі несуть по п'ять тисяч баксів за квадратний метр в Буковелі. Скоріше за все закінчиться тим, що будуть по три продавати. Але це накопичення досвіду, звичайний шлях побудови будь-якої великої історії. А потім з'являться компанії, які будуть приходити на цей ринок та з'єднувати тих, в кого є ця гривня, долар, фунт стерлінгів з тим, кому вони потрібні", – підсумував Мазепа.

Раніше повідомлялося, що глава Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Олексій Семенок обговорював запуск нових інструментів з "Київстаром" та очікував перші результати вже у червні, однак наразі практичні результати відсутні.

Президент VEON та голова наглядової ради Kyivstar Каан Терзіоглу у середині березня на запитання щодо готовності української компанії виходити з цінними паперами на внутрішній ринок сказав, що одним із обов'язків групи, до якої входить найбільший український оператор зв'язку "Київстар", є сприяння розвитку ринків капіталу в країні.

Kyivstar торік у серпні через SPAC вийшов на біржу Nasdaq у США. Під час вторинного розміщення 14,375 млн акцій (SPO) по $10,5 за акцію наприкінці січня цього року, за підсумками якого частка VEON скоротилася з 89,6% до 83,6%, попит у п'ять разів був більшим за пропозицію. Ринкова капіталізація компанії наразі становить близько $3,1 млрд за ціни акції $13,355 за штуку.

"Київстар" за підсумками першого півріччя 2026 року збільшив дохід на 29,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 28,9 млрд грн, у доларах – на 22,8%, до $662 млн. Чистий прибуток "Київстару" у цей період збільшився на 36,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 7,1 млрд грн, у доларах – на 28,8%, до $162 млн.