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Через дронову атаку в Київській області пошкоджено будівлю, де розміщено обладнання "Київстару", постраждалих немає

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Через дронову атаку в Київській області пошкоджено будівлю, де розміщено обладнання "Київстару", постраждалих немає

Внаслідок російської атаки в четвер у Київській області пошкоджено будівлю, де розміщується обладнання "Київстару" – найбільшого українського оператора зв'язку.

Як повідомив мобільний оператор у соціальній мережі Facebook, співробітники компанії не постраждали, послуги для абонентів "Київстару" надаються без змін.

Окремо наголошується, що фахівці працюють над оцінкою наслідків атаки.

Як повідомлялося, 11 вересня "Київстар" підтвердив, що внаслідок ворожої атаки у Києві було пошкоджено офіс інженерної команди компанії, постраждалих не було.

Тоді пошкодження будівлі не вплинули на працездатність мережі.

#обладнання #київстар #атака_рф
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