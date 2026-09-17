"Укрпошта" зберігає альтернативний сценарій розвитку з придбанням банку

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" у рамках підготовки урядом проєкту державного бюджету на 2027 рік та проведення стрес-тесту на 2027-2029 роки заклав поряд із базовим та негативним сценаріями також альтернативний або позитивний, який передбачає купівлю банку.

"Капітальні витрати на початку вищі, ніж у базовому сценарії (пов'язані з придбанням банку), потім знижуються через менший вплив війни… Фінансування з бюджету відсутнє", – зазначається у матеріалах до проєкту держбюджету.

Згідно з ними, очікується нульовий прибуток до оподаткування "Укрпошти" у 2026 році та її чистий збиток, водночас за базовим та позитивним сценаріями фінансові показники компанії почнуть покращуватися вже з 2027 року та чисті надходження до бюджету від 15 млн до 30 млн грн, тоді як за негативним сценарієм очікується подальше зростання збитків.

Упродовж 2028-2030 років за базовим сценарієм прогнозується зростання чистих надходжень до держбюджету з 70 млн грн до 300 млн грн, тоді як за позитивним – зі 100 млн грн до 300 млн грн, у той час як за негативним сценарієм компанія не забезпечуватиме чистих потоків до державного бюджету.

"Чисті надходження до бюджету складаються з податків та дивідендів. У негативному сценарії, оскільки товариство зазнає збитків, податки та дивіденди не сплачуються", – йдеться у документі.

За базовим сценарієм обсяги посилок зростатимуть приблизно на 15% на рік, експорту – на 1,5%, імпорту – на 8%, платежів – на 5%, тоді як кількість листів зменшуватиметься приблизно на 1% щорічно, обсяги пенсій – на 3%.

За негативним сценарієм обсяги посилок зростатимуть приблизно на 7% на рік, імпорт – на 4%, платежі – на 1,5%, тоді як експорт залишатиметься без змін, кількість листів скорочуватиметься на 1,5%, а виплат пенсій – приблизно на 25%

У свою чергу альтернативний сценарій передбачає зростання обсягів посилок близько 18% на рік, експорту – на 2%, імпорту – на 10%, платежів – на 5%, тоді як кількість листів залишатиметься на незмінному рівні, а обсяги виплати пенсій зменшуватимуться приблизно на 3%.

Щодо тарифів "Укрпошти", то за базовим сценарієм на посилки вони зростатимуть щорічно приблизно на 7%, на листи та пересилання пенсій – на рівні інфляції, експортні – на 3%, імпортні – на 5%, на платежі – на 7,5%.

В негативному сценарії ціни на посилки, листи, платежів та пересилку пенсій зростатимуть приблизно на 5% на рік, експортні ціни – на 2%, імпортні – на 3%.

Альтернативний сценарій передбачає щорічну індексацію тарифів на посилки, листи, платежів та пересилку пенсій на рівні інфляції, тоді як експортні ціни зростатимуть на 5%, імпортні – на 7%.

Фінансування "Укрпошти" з державного бюджету не передбачається за жодним із трьох сценаріїв, а зростання операційних витрат національний поштовий оператор планує утримувати на рівні інфляції.

Як повідомлялось, "Укрпошта" за перше півріччя цього року збільшила виручку на 4,2% – до 6 млрд 776 млн грн та отримала 92 млн грн чистого прибутку проти 312 млн грн чистого збитку за перше півріччя минулого року.

Національний поштовий оператор має 7,2 тис. об'єктів з обслуговування користувачів, з них 2 тис. пересувних відділень поштового зв'язку, що обслуговують 21,3 тис. населених пунктів. Середня кількість працівників національного поштового оператора за другий квартал 2026 року становить 25,8 тис. осіб, а середня заробітна плата становить 20,3 тис. грн.

За другий квартал цього року "Укрпошта" прийняла внутрішніх та міжнародних відправлень в кількості 14,2 млн одиниць письмової кореспонденції, 9,4 млн посилок та 16,3 млн платежів.