Проєкт держбюджету-2027 передбачає 1,6 млрд грн фінансування телемарафону та іномовлення і 3 млрд грн – "Суспільного"

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає 1,6 млрд грн національного телемарафону та державного іномовлення, а також 3 млрд грн фінансування Суспільного мовника.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на фінансування Державний комітет телебачення і радіомовлення України передбачається 4,8 млрд грн, з яких: керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення – 64,2 млн грн; виробництво та трансляція програм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України – 1,620 млрд грн; фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України – 3,054 млрд грн.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 1,557 млрд грн фінансування національного телемарафону та державного іномовлення, а також 2,472 млрд грн – фінансування Суспільного мовника.