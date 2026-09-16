Гендиректор "Укрпошти" заявив про подання позову до суду проти НБУ

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський не погоджується з упередженим, за його словами, рішенням Національного банку України (НБУ) щодо його звільнення через професійну непридатність і оскаржить його в суді, подавши позов цього тижня з вимогою скасувати рішення регулятора.

"Тому цього тижня мої адвокати подали позов до НБУ в Київський окружний адміністративний суд з вимогою скасувати рішення про моє звільнення у зв'язку з професійною непридатністю", – написав Смілянський у Телеграм-каналі в середу.

На думку гендиректора "Укрпошти", рішення НБУ щодо його звільнення є незаконним та упередженим, тому він має намір відстоювати свою позицію в суді.

"І дуже хочу почути аргументи, чому до керівника "Укрпошти" застосували підхід, якого не застосовували до керівників інших діючих банків та фінансових установ навіть після в рази більших штрафів, ніж в "Укрпошти", і доведених самим НБУ мільярдів гривень "обналу" коштів", – додав Смілянський.

22 червня Нацбанк визнав генерального директора "Укрпошти" таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг. Упродовж п'яти робочих днів уповноважений орган компанії має відсторонити його від керівництва, а протягом двох місяців – призначити нового керівника.

Того ж дня НБУ оштрафував "Укрпошту" на 2,545 млн грн за порушення законодавства у сфері платіжних послуг і захисту прав споживачів та виніс компанії письмове застереження.

Раніше, у травні, регулятор оштрафував "Укрпошту" на 1,7 млн грн за неналежне функціонування системи корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.

Згодом 1 липня гендиректор "Укрпошти" повідомив, що продовжує виконувати свої обов'язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства.

Компанія також продовжує працювати у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов.

АТ "Укрпошта" є національним поштовим оператором, який у першому півріччі 2026 року збільшив виручку на 4,2% – до 6 млрд 776 млн грн та отримала 92 млн грн чистого прибутку проти 312 млн грн чистого збитку за перше півріччя минулого року.

"Укрпошта" має 7,2 тис. об'єктів з обслуговування користувачів, з них 2 тис. пересувних відділень поштового зв'язку, які обслуговують 21,3 тис. населених пунктів. Середня кількість працівників національного поштового оператора у другому кварталі 2026 року становила 25,8 тис. осіб.