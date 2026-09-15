Спікер Палати представників США виступає проти мораторію на розвиток ШІ

Спікер Палати представників США Майк Джонсон у вівторок заявив, що мораторію на розвиток штучного інтелекту в США не повинно бути, оскільки такі обмеження дадуть перевагу Китаю.

"Ми не можемо вводити мораторій на розробку штучного інтелекту. Адже тоді ми втратимо перевагу над Китаєм, а це загрожує серйозними наслідками, пов'язаними з національною безпекою, для кожної американської родини", – сказав Джонсон, висловлювання якого наводять американські ЗМІ.

Він також висловив упевненість, що пізніше у вересні на зустрічі президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна обговорюватиметься тема ШІ.

Минулого тижня керівники низки американських компаній-розробників ШІ висловили думку, що роботу над подальшим розвитком штучного інтелекту потрібно пригальмувати. На їхню думку, це дало б час переконатися, що в майбутньому ці технології залишаться безпечними для людей. Зокрема, голова Anthropic Даріо Амодеї висловився за те, щоб незалежні аудитори вивчили стандарти безпеки компаній. Також він вважає за необхідне налагодити міжнародну співпрацю, щоб узгодити загальні правила розробки ШІ.

Раніше у вересні верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк висловив занепокоєння тим, що "розвиток ШІ може становити ризик для існування людства".