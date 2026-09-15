Китайська ракета вивела на орбіту групу інтернет-супутників "Цяньфань"

Китайська ракета "Чжуцюе-2E Y7" (Zhuque-2E Y7) у вівторок вивела на орбіту групу з 10 інтернет-супутників "Цяньфань" для поповнення орбітального угруповання Spacesail Constellation, повідомила компанія-розробник ракети-носія LandSpace Technology.

Запуск ракети відбувся зі стартового майданчика в зоні комерційних космічних інновацій Дунфен поблизу космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю о 14:26 за пекінським часом. Усі супутники були успішно виведені на цільові орбіти.

Це вже 15-та партія апаратів, яка увійшла до складу орбітальної групі Spacesail Constellation, призначеної для надання послуг широкосмугового інтернет-з'єднання. Зараз на орбіті перебуває 248 таких супутників. Передбачається, що угруповання, яким керує державна компанія Shanghai Spacesail Technologies, у перспективі налічуватиме 12 тис. супутників.

Розгортання угруповання розпочалося в серпні 2024 року. Супутники працюють на низькій навколоземній орбіті в діапазонах Ku, Q і V і призначені для передачі даних та зв'язку.

Двоступенева ракета-носій середнього класу"Чжуцюе-2E" використовує як пальне рідкий кисень і метан. Вона здатна виводити на низьку навколоземну орбіту заввишки 200 км до 6 т корисного навантаження та 4 т на сонячно-синхронну орбіту заввишки 500 км.

Довжина ракети сягає 55,9 м. Її діаметр становить 3,35 м, максимальний діаметр обтічника – 4,2 м, стартова маса – 267 тонн (без урахування корисного навантаження).