"Укртелеком" запускає віртуального мобільного оператора U Mobile

Найбільший у країні оператор фіксованого зв’язку "Укртелеком" повідомив про початок запуску віртуального мобільного оператора під брендом U Mobile.

Згідно з релізом "Укртелекому", наданим агентству "Інтерфакс-Україна", новий віртуальний мобільний оператор містить лінійку тарифних планів "Сімка", що передбачає можливість для спілкування в месенджерах, перегляду відео-контенту та роботи.

Зазначається, що відповідна лінійка представлена двома тарифними планами "Сімка 15" та "Сімка 60" з включеними 15 ГБ та 60 ГБ мобільного інтернету на місяць. У межах цих тарифів для користувачів будуть доступні 500 хв на дзвінки по Україні та 15 SMS.

В "Укртелеком" пояснили, що в U Mobile передбачатиметься розрахунок за повний календарний місяць – з 1-го по останнє число, тоді як трійка операторів мобільного зв’язку базує свої тарифи на періоді у 4 тижні.

У межах віртуального мобільного оператора тарифний план " Сімка 60 " також буде доступна користувачам у складі пакетної послуги "Оптика+Сімка", йдеться у релізі компанії.

На сайті U Mobile уточнюється, що усі діючі абоненти бренду 3Mob продовжать отримувати послуги мобільного зв'язку на поточних умовах обраних ними тарифних планів без жодних змін.

Водночас у повідомленні U Mobile пояснюють, що із моменту запусу тарифних планів від новоствореного бренду мобільного зв’язку послідовним кроком є припинення підключення нових абонентів тарифних планів бренду 3Mob.

"Ми щиро вдячні кожному абоненту, який обирав бренд 3Mob протягом багатьох років. І будемо раді продовжувати надавати вам якісні послуги мобільного зв’язку на новому етапі розвитку нашої компанії ", - цитуються у релізі слова U Mobile директора ТОВ "Тримоб", надавача послуг мобільного зв’язку під брендом U Mobile Олега Бойка.

U Mobile є торговою маркою послуг мобільного зв’язку від постачальника ТОВ "Тримоб", єдиним засновником якого є "Укртелеком", який з 2013 року входить до групи SCM.

Як повідомлялось, наприкінці серпня "Укртелеком" анонсував у соціальних мережах запуск віртуального мобільного оператора U Mobile, надавши посилання на офіційний сайт оператора.

Згідно з даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), за І квартал 2026 року мобільний оператор "ТриМоб", засновником якого є "Укртелеком" , має 60,7 тис. абонентів мобільного зв’язку.

"Укртелеком" надавав послуги мобільного зв’язку у 2007 – 2011 році під брендом Utel, а згодом продовжив діяльність через "ТриМоб".

Оператор TriMob отримав першу ліцензію на 3G-зв’язок в Україні ще у 2005 році. Його мережа базувалася на технології UMTS/HSDPA у діапазоні 2100 МГц. У 2019 році компанія повернула майже всі свої національні 3G-частоти регулятору та зосередилася на наданні послуг лише в Києві. З 2020 року TriMob мала ліцензію на такі смуги: 1940-1945 – 2130-2135 МГц. Частоти використовувались для надання послуг 3G зв’язку в межах Києва.

У травні 2025 року НКЕК передала у користування "Vodafone-Україна" останні РЧР, які залишались у доньки "Укртелеком".

"Укртелеком" у січні-червні 2026 року збільшив загальний дохід на 12,6% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 2,78 млрд грн, при цьому EBITDA зросла на 50% і перевищила 810 млн грн.

Станом на сьогодні компанія має понад 95 тис. км оптичної мережі та продовжує масштабну модернізацію інфраструктури по всій країні.

У серпні "Укртелеком" спільно з "Київстар", мобільний оператор України розпочали також співпрацю за моделлю Open Access, що передбачатиме використання частини мереж обох операторів та на першому етапі старуватиме в Одеській, Вінницькій та Кіровоградській областях.