"Нова пошта" підтвердила вчорашню ворожу атаку по терміналу, внаслідок чого постраждало двоє працівників

Російські війська в суботу, 12 вересня, завдали удару реактивним БПЛА типу "Герань" по терміналу "Нової пошти" в Одесі, внаслідок чого поранено водія партнера-перевізника та співробітника компанії-підрядника.

"Вчора ворог знову атакував термінал Нової пошти в Одесі. Ми на зв'язку з працівниками, підтримуємо їх та забезпечуємо усім необхідним", – повідомила "Нова пошта" у телеграм-каналі в неділю.

Зазначається, що компанія компенсує оголошену цінність пошкоджених відправлень, а також зв'яжеться з клієнтами для уточнення деталей відшкодування.

У "Новій пошті" наголошують, попри постійні атаки ворога компанія продовжує працювати.

"Бо за кожною доставленою посилкою – люди, бізнеси, виробництва, лікарні, волонтери та вся країна, яка має рухатися далі", – додали в компанії.

На початку вересня російські війська атакували депо та відділення "Нової пошти" у Дніпрі, застосувавши ракету-дрон "Бандероль". Тоді загинув співробітник компанії, ще п'ятеро працівників отримали осколкові поранення різної тяжкості.

Серед іншого на початку вересня ворог також завдав удару по інноваційному терміналу в Одесі, знищивши ключову сортувальну лінію. Обладнання європейського стандарту після ураження відновленню не підлягає.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.