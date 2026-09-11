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Внаслідок атаки РФ по Києву виникла пожежа на складі офіційного дистриб'ютора Ajax System, пошкоджено частину товарного запасу

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Внаслідок російської атаки по Києву сталася пожежа у складських приміщеннях компанії Secur, яка є офіційним дистриб'ютором компанії Ajax System та світових брендів у сфері систем безпеки, постраждалих серед співробітників немає.

"Завдяки дотриманню інструкцій та правил безпеки під час повітряної тривоги жоден співробітник компанії не постраждав. Життя та здоров'я людей завжди були й залишаються найвищим пріоритетом Secur", – наголосила компанія в релізі у п'ятницю.

Зазначається, що через пожежу пошкоджено частину товарного запасу, тому можливі тимчасові затримки в обробці та доставці деяких замовлень.

Водночас компанія наголосила, що попри втрату частини складу дефіциту систем безпеки на ринку не передбачається, а фахівці Secur розробили та запустили антикризовий план, з яким незабаром ознайомить партнерів та клієнтів.

Група компаній Secur працює на ринку безпеки з 2008 року. Серед її клієнтів – АТ "Укрзалізниця", "Нова Пошта", Ajax, МХП, НЕК "Укренерго" та інші. Компанія є одним із постачальників систем безпеки в Україні.

Міжнародна компанія Ajax Systems спеціалізується на виробництві систем безпеки, зокрема відеоспостереження, пожежної безпеки та комфорту й автоматизації.

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