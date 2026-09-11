"Київстар" підтвердив пошкодження офісу інженерної команди внаслідок ворожої атаки, постраждалих немає

"Київстар", найбільший український оператор зв'язку повідомив, що внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки у Києві було пошкоджено офіс інженерної команди компанії, постраждалих немає.

"Найголовніше – співробітники компанії не постраждали. Безпека людей залишається нашим безумовним пріоритетом", – наголосив "Київстар" у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Мобільний оператор додав, що ушкодження будівлі не вплинули на працездатність мережі.

Зазначається, що команда "Київстару" наразі працює над оцінкою наслідків пошкоджень та координацією подальших дій.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що протягом п'ятниці росіяни цілеспрямовано атакують заправки у Києві, також ворог вдарив по будівлі "Київстару".

Росіяни били також по Київщині, Кіровоградщині, Дніпровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині.