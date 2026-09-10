Фінкомітет Ради знову рекомендував прийняти в цілому законопроєкти щодо скасування ПДВ-пільги на посилки до EUR150

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому законопроєкти №15460 та № 16051-1 про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування податку на додану вартість (ПДВ) операцій електронної торгівлі.

Документи передбачають запровадження особливостей оподаткування ПДВ операцій з дистанційного продажу товарів (крім підакцизних), що ввояться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях із сумарною фактурною вартістю, яка не перевищує еквівалент EUR150.

Законопроєкти пропонують визначити на рівні Податкового та Митного кодексів поняття електронного інтерфейсу, підприємства електронного інтерфейсу, посередника підприємства електронного інтерфейсу та правила дистанційного продажу товарів. Водночас обов'язок із нарахування та сплати митних платежів і ПДВ покладається на підприємства електронного інтерфейсу або їхніх посередників.

Документи також передбачають звільнення від ПДВ імпорту товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент EUR45 в одній депеші чи вантажі для однієї фізичної особи від відправника-фізособи, за умови відсутності будь-якої оплати, некомерційного характеру та для особистого чи сімейного використання. Окрім цього, пропонується звільнити від оподаткування ПДВ товари вартістю до EUR150 у несупроводжуваному багажі, а також товари для безпеки та оборони, ввезення яких звільнене від ПДВ згідно з Перехідними положеннями Податкового кодексу.

Згідно з ініціативами, надходження від ПДВ за операціями дистанційного продажу поштових та експрес-відправлень спрямовуватимуться до спеціального фонду держбюджету на забезпечення потреб Збройних Сил України. Документи також встановлюють особливості митного декларування, порядок застосування курсів валют, вимоги до обліку платників-нерезидентів та перехідний період щодо звільнення від адмінвідповідальності операторів і перевізників за несвоєчасну сплату ПДВ за умови повної сплати податку.

За оцінками авторів ініціатив, реалізація цих норм дозволить додатково залучити до державного бюджету близько 10 млрд грн податкових надходжень на рік.

Як повідомлялося, 1 вересня Рада відхилила доопрацьований (№15112-д) та 6 альтернативних законопроєктів про скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150.

Також парламент відправив на доопрацювання законопроєкт №15460 щодо змін до Митного кодексу для скасування пільги на ПДВ для міжнародних посилок до EUR150. Законопроєкт, що містив аналогічні зміни до Митного кодексу (№12360), Рада відхилила у травні.

Прийняття Верховною Радою законопроєктів щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок вартістю до EUR150 є умовою надання Україні 3-го траншу за програмою з Міжнародним валютним фондом близько $0,7 млрд та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу EUR3,7 млрд в рамках Позики на підтримку України на EUR90 млрд.

В оновленому меморандумі фінансової та економічної політики за програмою EFF з МВФ Україна взяла зобов'язання у якості нового структурного маяка прийняти цей закон до кінця липня, тоді як у початковому варіанті його треба було затвердити до кінця березня разом з іншими податковими нормами, але цей структурний маяк не було виконано.

Джерело: https://www.youtube.com/live/zzNRvi4RrA0?si=CMUlqrwiboJCMgTX