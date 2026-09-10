Пілот 5G-зв'язку запустили в Одесі

В Україні розширюють тестування 5G-зв'язку на Одесу після запуску пілотів у Львові, Бородянці, Харкові та Києві, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації у четвер.

Згідно із повідомленням відомства у телеграм-каналі, середня швидкість 5G становить 600-700 Мбіт/с, а на максимумі сягає понад 1 Гбіт/с.

"Технологія забирає на себе частину трафіку та розвантажує LTE-мережі, тому навіть у місцях із великим скупченням людей зв'язок залишається стабільним", – пояснили у Мінцифрі.

Заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько у Facebook повідомив, що відомство має перші результати пілоту по країні, зокрема, наразі працює 340 базових станцій 5G, а технологією вже скористалися 3 млн 850 тис. унікальних користувачів.

За його словами, 30% смартфонів українців уже підтримують відповідну технологію.

Прибитько наголосив, що надалі міністерство продовжить здійснювати підготовку Україну до подальшого масштабування технології після завершення дії воєнного стану.

"Київстар", найбільший оператор зв'язку в Україні в релізі додав, що 5G-покриття в Одесі охопить історичний центр, Приморський бульвар, Потьомкінські сходи та прилеглу територію.

За даними оператора, під час тестувань максимальна швидкість передачі даних у 5G-мережі перевищувала 2,4 Гбіт/с.

Своєю чергою третій за величиною оператор мобільного зв'язку ТОВ "лайфселл" (ТМ lifecell) в релізі зауважив, частка користувачів 5G-пристроїв у мережі оператора зростає та станом на зараз становить 35%, а в Одесі – 41%.

У компанії уточнили, що середнє добове споживання трафіку 5G-абонентами lifecell становить 10 ТБ, тоді як максимальна швидкість передачі даних сягає 1,5 Гбіт/с.

Другий за величиною українського оператора мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) у релізі водночас повідомив, що його покриття в Одесі буде доступне на Приморському бульварі, Коблевській, Соборній площі, Дерибасівській, Грецькій площі, Старосінній, Привокзальній площі та Куликовому полі.

Як повідомлялося, в Україні технологія 5G працюватиме у двох діапазонах частот – 3500 МГц (для забезпечення високої швидкості передачі даних) та 700 МГц (для розширення покриття).

Тестування триватиме попередньо до кінця 2026 року, наголошувала компанія "Vodafone Україна".