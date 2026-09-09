Понад 1 тис. населених пунктів України зможуть отримати домашній інтернет після зниження плати за доступ до електроопор – Мінцифри

Провайдери в Україні матимуть змогу сплачувати за доступ до інфраструктури 1 коп. замість 10 грн, що в результаті дасть змогу під'єднати до мережі 1043 населених пунктів, де українці не мають домашнього інтернету, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

"Відтепер провайдери платитимуть за доступ до інфраструктури символічну 1 копійку замість 10 гривень, а зекономлені гроші вкладатимуть у розбудову мереж", – зазначили у відомстві.

Передбачається, що пільгова ціна діятиме також на транзит кабелю із сусідніх населених пунктів.

Загалом відповідні умови будуть чинними протягом усього воєнного стану та ще рік після його завершення.

У Мінцифрі пояснюють, що в межах нових правил провайдери матимуть змогу інвестувати зекономлені кошти в закупівлю обладнання, модернізацію вузлів зв'язку та прокладання хPON, а жителі населених пунктів найвіддаленіших регіонах отримають доступ до домашнього інтернету.