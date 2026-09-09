Google інвестує EUR13 млрд у Фінляндію до кінця 2028р

Американська компанія Google, що входить до холдингу Alphabet Inc., планує інвестувати EUR13 млрд у розвиток інфраструктури штучного інтелекту у Фінляндії у 2027 та 2028 роках.

Як йдеться в повідомленні компанії, нова програма стане найбільшою одноразовою інвестицією Google в Європі. У її рамках планується будівництво нових дата-центрів, розширення чинного ЦОД у м. Хаміна, модернізація електромереж та розвиток проєктів у сфері чистої енергетики.

"Нова інфраструктура створить основу для забезпечення цифрової готовності Фінляндії та Європи загалом, для розвитку інновацій та штучного інтелекту, а також забезпечить роботу популярних сервісів Google", – йдеться в повідомленні.

За оцінками Google, реалізація програми додасть близько $3,6 млрд до ВВП Фінляндії на етапі будівництва, а після запуску всіх об'єктів забезпечить підтримку близько 7 тис. робочих місць.

"Фінляндія є привабливим напрямом для інвесторів, і залучення додаткових інвестицій, як і раніше, залишається одним із наших головних пріоритетів. Рішення Google є яскравим свідченням наших переваг", – заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, слова якого наводяться в пресрелізі.

"Значення економіки даних виходить далеко за межі прямих інвестицій і сприяє стимулюванню інновацій, наукових досліджень та розробок. Поглиблення нашої співпраці з Google принесе довгострокові вигоди обом сторонам", – додав Орпо.

Нова програма є частиною зусиль Alphabet, спрямованих на прискорення розширення обчислювальної інфраструктури, необхідної для розвитку штучного інтелекту. У липні компанія підвищила прогноз капітальних витрат на 2026 рік до $195-205 млрд з $180-190 млрд.